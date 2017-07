"Me dio escalofríos en la barriga, pero estoy listo para volver" a jugar, dijo el futbolista a la prensa tras el encuentro.



Aunque ya dispone del alta médica, la previsión es que Ruschel vuelva a actuar el próximo 7 de agosto en el Camp Nou de Barcelona, en el juego por el Trofeo Joan Gamper entre el Barça y el Chapecoense.



Ruschel acompañó la primera parte sentado en el banquillo junto a otro de los tres futbolistas del Chapecoense que sobrevivió al accidente, el portero Jakson Follmann, quien forma parte del cuerpo técnico.



Follman perdió una pierna en el accidente.



El otro superviviente, Hélio Neto, ya entrena con el grupo, pero tampoco tiene previsión de volver a jugar.



Precisamente esta mañana, Neto afirmó en un programa de televisión que no volverá a jugar antes de 2018.



"Vuelvo en 2018. Estoy igual que un coche viejo, hay problemas en todo. Operé la vesícula y ahora voy a tener que hacer una operación en la rodilla", explicó.



En el partido de hoy, el Chapecoense alineó un equipo con suplentes y apenas utilizó dos jugadores (Lourency y Lucas Mineiro) que actuaron ayer en el partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa Sudamericana ante el Defensa y Justicia argentino, en el que el club de Chapecó logró la clasificación en la tanda de penaltis.



Tanto Lourency como Lucas Mineiro entraron en la segunda mitad del partido continental.



Ya el uruguayo Emilio Zeballos, quien no ha sido tenido en cuenta en la liga, y los ecuatorianos Cristian Penilla y Fernando Guerrero, recientemente contratados, alinearon durante el encuentro de este miércoles frente al Ypiranga.



El Chapecoense disputa su primera temporada tras el accidente aéreo ocurrido el 28 de noviembre pasado cerca de Medellín, donde el equipo debía disputar el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional.



Apenas 6 de las 77 personas que iban en el avión, entre tripulantes, periodistas, directivos, cuerpo técnico y los futbolistas del Chapecoense sobrevivieron.



De los 22 futbolistas convocados para el partido, solamente Ruschel, Neto y Follman sobrevivieron, por lo que el Chapecoense tuvo que montar un equipo desde cero para poder disputar la presente temporada, en la que disputará un total de ocho competiciones.