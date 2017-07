"Salí del gimnasio alrededor de las 20.15. Ya no encontré mi moto que estaba fuera del local. Primero pensé que mis amigos me estaban haciendo una broma, sin embargo, tras indagar, tuve que asumir que me robaron el vehículo", contó en contacto con Noticias Py.





Tras darse cuenta de que efectivamente se trataba de un robo, optó por verificar las imágenes de circuito cerrado de los alrededores. Fue así que vio el momento exacto en que un hombre se llevó la motocicleta.





"Le pregunté a mis vecinos dónde podría hallar mi motocicleta, pero al día siguiente recibí una llamada de un número extraño. Un hombre me habló y me dijo que tenían mi motocicleta en Caaguazú. Me pidieron un monto de dinero para devolverme el biciclo", relató.





EXTORSIÓN Y AMENAZA





Alfredo relató que cuando los delincuentes se comunicaron con él le pidieron la suma de G. 300.000. Debía girarles la plata y solo de esa forma podría recuperar supuestamente la motocicleta, yendo a uno de los tres puntos que le indicaron. La moto nunca la recuperó.





El joven les giró el dinero, sin embargo, los hombres apagaron el celular de donde realizaban las llamadas. Además, le dijeron que no se anime a denunciar el hecho porque si lo hacía lo visitarían nuevamente dentro de dos meses.





El caso ya está en manos de la Fiscalía, con las grabaciones de las llamadas y de todo lo sucedido, detalló el hombre.





No descartan que se trate de una nueva forma de operar de los delincuentes.