Revista Vida: Mil tapas, mil realidades

PRIMER NÚMERO

Embed

Con una portada sencilla pero creativa, que exponía una manifestación de forma jocosa frente al Palacio de Gobierno, los primeros artículos comenzaron a aflorar dando un enfoque diferente.

Todo comenzó de forma muy tímida pero atrevida, con sueños y grandes ideas, con la promesa de crear e informar con contenido completo, y no solo de entretenimiento, sino también dando realce a temas de profundidad con el debido análisis del equipo periodístico de la revista.

Embed





UNA FORMA DE LIDERAR

Silvana Molina desempeña actualmente el cargo de directora de la Revista Vida. La periodista comentó acerca del paso de los años de la revista y demostró, con su historia de vida, que la superación forma parte del proceso laboral.

"Estuve desde el tercer año en la Revista Vida. Empecé como redactora, estuve unos 7 años y luego fui a buscar nuevos aprendizajes en el periodismo diario. Luego volví a mi primer amor (la revista) como redactora, asciendo tiempo después como subeditora y finalmente a editora", recordó Molina.

En cuanto al contenido, la editora de la Revista Vida resaltó que desde un principio, a pesar de no haber sido la encargada de la edición, el producto tuvo una línea que fue perfeccionándose con el tiempo.

"La idea desde el principio fue ofrecer un contenido de entretenimiento pero sin dejar de lado lo periodístico, haciendo énfasis en la buena calidad de la imagen. El contenido de Vida siempre fue local, nacional, apostó a los valores paraguayos, a apoyar el arte y la cultura nacional".

EVOLUCIÓN

Embed

La evolución forma parte de muchos aspectos de la vida, y de todos los productos que se ofrecen al público. Vida supo aprovechar la creatividad y experiencia de los profesionales que trabajan día a día en ella para crecer como producto ofrecido al lector.

La editora no pudo dejar pasar algunos datos con los que la revista comenzó y cómo la tecnología y los avances empujaron el carro para ser hoy un producto de calidad.

"Hemos evolucionado adaptándonos a los cambios de la sociedad. Antes la diseñábamos con lápiz y escuadra, luego en monitor de computadora. Al principio utilizábamos las cámaras con rollo, luego a las imágenes digitales", relató Silvana.

La digitalización es uno de los avances del papel, y Vida también tiene su espacio en la página web del diario Última Hora.

"Desde hace unos años se puede encontrar en la página web del diario. Aún nos falta mucho por desarrollar pero estamos adaptándonos", explicó.

"En contenido, siempre buscamos ser un reflejo, ser la tendencia de la realidad paraguaya. Pero nunca dejamos de lado los temas más profundos, el desafío fue encontrar el equilibrio entre el periodismo profundo, la moda, el arte, buscando un enfoque adecuado para una revista de fin de semana", subrayó.

Embed

Resaltó que el trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo de un producto.

"Hemos tenido varios cambios de imagen, es un trabajo de equipo, le ponemos mucho énfasis a lo que va a salir en tapa, empieza con el tema de tapa y a partir de ahí, hacemos una lluvia de ideas de cómo podemos graficar este tema en tapa de una manera estéticamente linda y que resuma lo que queremos transmitir".

No todas las ideas salen como se quiere y Silvana confirmó que este dicho llevado a la vida real se relaciona con algunos casos que forman parte no solo del crecimiento sino también de la experiencia. "Hubo veces que no estuvimos satisfechos con el trabajo pero a medida de eso fuimos aprendiendo".

EL FUTURO PARA VIDA

"Seguir adecuándonos a las cambios que hay en la sociedad. Tener más presencia en el mundo digital, tener un equilibrio entre el papel y el digital y seguir captando los hechos más importantes de la realidad, son algunas de las cosas que queremos lograr", refirió Silvana.

Todo el futuro es incierto, pero la posibilidad de crecer y seguir desarrollando un producto de calidad y que se adecue al tiempo es todo un desafío. Vida continuará su curso de entre las revistas nacionales, adoptando una postura y un estilo que la caracterice, informando y entreteniendo como solo ella lo sabe hacer.

Embed

La revista Vida lanza su edición número 1.000 este sábado, cerrando una etapa y abriendo otra nueva y con más ideas para el futuro.

EQUIPO HUMANO DE REVISTA VIDA

Unas 15 personas que conjugan la experiencia y el ímpetu, la nueva visión de la gente más joven, logrando un equilibrio necesario para desarrollar un producto acorde a la talla de la revista.