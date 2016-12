Querido Papá Noel

Luis Bareiro

No te diré que me porté bien para evitar que lo usen en mi contra. Vos sabes cómo son estas cosas. Yo creo que sí, mis gerentes me lo aseguran y mis asesores, luego de cobrar el aguinaldo, dicen que fue un comportamiento excepcional; pero las encuestas amañadas que publican esos que se creen dueños de la verdad no me son del todo favorables. Así que digamos que me porté como yo creo que debería portarme. Y me fío mucho de mi opinión porque tiende a coincidir notablemente con la de todos los que me rodean. O es al revés. Ya no sé. A veces me mareo un poco. A veces mucho. En fin, retomemos...