Por mal estado de caminos no llega ayuda a damnificados de Caazapá

En las comunidades de 3 de Mayo, Caazapá, fuertemente afectadas por un tornado, que habría alcanzado más de 150 km/h, la situación ya está controlada según refieren los damnificados; sin embargo, sus necesidades son varias.

“Son en total 122 familias en el distrito de 3 de Mayo, en el 40% de los casos con sus casas totalmente destruidas, más 17 viviendas en Vázquez Potrero de Yuty”, comentó el abogado Ródney Villalba, de la Gobernación de Caazapá.

La Secretaría de Emergencia Nacional y la Gobernación departamental entregarán chapas, carpas, colchones y frazadas a los afectados. La ayuda ya está en camino, pero los camiones –cuatro de gran porte– no pueden llegar a algunas de las zonas afectadas, debido al mal estado de las rutas, aunque “un tramo importante ya está siendo reparado”, según Villalba.

Yabebyry sigue en crisis. El agua va bajando de 10 a 15 cm por día, lo cual da una esperanza a los pobladores, que aún están con las aguas en sus calles, debido a la crecida del río Paraná; este hecho ocasiona mayor lentitud en el descenso de las aguas de las calles.

Desde la Intendencia, el jefe comunal Ignacio Brizuela comenta que demorará una semana para que el arroyo se mueva.

Asimismo, el trayecto que une Ayolas con la comunidad sigue clausurado en la cabecera del puente de Yabebyry, pues el camino fue arrastrado por las aguas y deben esperar para volver a cargar.

“Poniendo en la balanza, nosotros estamos inundados desde hace diez días, con 800 familias afectadas más todas las familias de Ayolas y Villa Florida, no sabría por qué no nos declaran en emergencia. La mandioca en Yabebyry es alimento de primera necesidad y se acompaña con algo más, y ahora todo está podrido; paró la lluvia, pero nuestro panorama es negro, se viene el frío y no tenemos cultivos ni alimentos de autoconsumo”, expresó Brizuela.

emergencia. La situación en Ñeembucú no es diferente. De hecho, el departamento fue declarado en emergencia por las inundaciones, pero es esperanzador que el buen tiempo ya se vislumbra. Además, el MOPC envió tubos para el mejoramiento de caminos, y las tareas se iniciarían hoy mismo, incluso ya se habilitaría la ruta General Díaz.

Senado. La Cámara de Senadores aprobó en la víspera por unanimidad la declaración de emergencia para 3 de Mayo, Ñeembucú e Itapúa. El pedido ya pasa al Ejecutivo.

La declaración de emergencia da vía libre a las ayudas para estos sectores muy golpeados por las lluvias.