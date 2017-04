Por fuga de votos apurarían en Diputados tratamiento de enmienda

El senador disidente Juan Carlos Galaverna fue uno de los que mencionaron ayer que recibió información de legisladores del ala cartista de que "hoy se liquida la enmienda".

Desde las carpas liberales, los legisladores están en vigilia y en tratativas con los diputados llanistas para tratar de convencerlos de cambiar el sentido de sus votos.

"Hay una versión de que a las 10.00 de la mañana vence el diálogo entre los sectores, y a partir de esa hora se levanta la mesa y se puede esperar que el proyecto sea tratado. La otra versión que corre es que el martes se va a convocar", indicó el diputado efrainista Horacio Carísimo.

El titular de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, convocó para el martes a una sesión extraordinaria para tratar varios proyectos pendientes antes de que entre el receso por los días santos. Aclaró que el proyecto de enmienda no figura en el orden del día del martes, aunque dejó abierta la posibilidad subrayando no obstante que no será tratado el proyecto mientras no termine la mesa de diálogo que en teoría sigue hoy, pero sin los opositores.

Velázquez remarcó que si hoy "termina la mesa de diálogo, un grupo de diputados podría pedir (el tratamiento), pero debe convocarse conforme a los reglamentos", descartando así que se trate en la fecha el polémico tema.

Una de las que ratificaron su rechazo a la enmienda es la diputada colorada Cynthia Tarragó, mientras que se dijo que Fabiola Oviedo y Pablino Rodríguez ya tendrían tomada la decisión de votar en contra del proyecto. También el voto del diputado Andrés Retamozo estaría en duda.

Ayer por la tarde, Velázquez se reunió con varios legisladores y aseguró que la única que tiene posición tomada contra el proyecto es Tarragó, quien pidió a Cartes que retire el proyecto.

"El lunes hubo una cena en mi casa y ellos (sus pares) no manifestaron que estaban en desacuerdo solo que dicen que no es el momento adecuado para tratar algo que puede crispar más el ambiente", señaló Velázquez.

La diputada liberal María Carísimo es otra que ya declinó su voto. El diputado efrainista Horacio Carísimo comentó que se está tratando de convencer a los diputados llanistas Asa González y Sergio Rojas para que también abandonen el proyecto.

Carísimo admitió que aunque se consiga que González y Rojas voten en contra, no se podrá frenar aún el proyecto y se necesitará que los legisladores colorados que ponen en duda sus votos, se manifiesten en contra también.

Los oficialistas cuentan entre 35 y 38 votos más los 7 votos del llanismo y un voto del Frente Guasu.

Es decir, el proyecto de enmienda sigue teniendo 46 votos a su favor y para la aprobación se precisan 41 votos.