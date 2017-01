Polacos quieren regalar un Fiat a Tom Hanks

El coche ya se encuentra en Bielsko-Biala, donde un taller local se ha comprometido a restaurarlo gratuitamente para hacérselo llegar al actor como nuevo.



La restauración, a base de piezas originales, tiene un coste estimado de entre 30.000 y 40.000 zloty (entre unos 7.100 y 9.500 euros).



La iniciativa arrancó el pasado otoño, cuando el actor publicó en su cuenta de la red social Instagram una foto junto a un pequeño Fiat 126 y el texto: "¡Entusiasmado con mi nuevo coche!".



Hanks, conocido aficionado a la automoción, se hizo esa fotografía durante una visita a Budapest, aunque este modelo de Fiat es especialmente popular en Polonia, donde fue el coche más vendido durante gran parte del comunismo y todavía hoy se puede ver circulando por las carreras polacas.



"No quisimos dejar pasar esta oportunidad y decidimos regalarle al actor uno de estos Fiat, una forma de que conozca la historia de Polonia y de nuestra ciudad", añadió Jaskólska.



Se espera que en tres o cuatro meses el vehículo ya esté rehabilitado, y salvo que Hanks decida venir a recogerlo personalmente a Polonia, el plan es enviárselo por transporte aéreo a Los Ángeles (EEUU), aseguró.



Aunque lo que haría muy feliz a los habitantes de esta localidad del sur de Polonia sería que Hanks decidiera visitar a sus admiradores polacos, reconoció.



El Fiat 126, de motor trasero y una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora, nació como sustituto del Fiat 500 en 1972.



En Polonia, y bajo licencia de Fiat, el 126 se produjo entre 1973 y 2003 en plantas como la de Bielsko-Biala, y con más de cuatro millones de unidades vendidas fue uno de los vehículos más frecuentes en las carreteras polacas durante varias décadas.



Hoy el Fiat 126, conocido en Polonia como "Maluch" (pequeño, en polaco), es un coche de culto y parte de la cultura popular de este país.



"En Polonia no hay nadie que no se haya subido a uno de estos Fiat, este coche es un pedazo de nuestra historia y de la historia de Bielsko-Biala, por eso decidimos regalar al actor un modelo único", dijo Jaskólska.



Hanks, de 60 años, es el segundo actor en la historia de la filmografía estadounidense después de Spencer Tracy en ganar el Óscar a la mejor interpretación en dos ocasiones consecutivas, por su papel en las películas Philadelphia y Forrest Gump.



Otros conocidos filmes protagonizados por Hanks son Salvar al soldado Ryan, Náufrago, Tienes un e-mail, El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, cinta que lo convirtió en el segundo actor mejor pagado de la historia.