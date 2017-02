Pobladores de la zona exigen a los entes encargados que se solucione, pues el tránsito queda obstaculizado por la falta de un conector sobre el arroyo Pirapey que une a la ciudad de Edelira y Natalio.

"No podemos hacer milagros porque sabemos muy bien que los recursos municipales no alcanzan, aparte es un tramo que le corresponde al MOPC y eso tampoco no me justifica para decir que no tengo ninguna responsabilidad sobre eso, y es preocupante porque debo decir que no es el único puente que estamos teniendo con esta misma situación, su vida útil ya terminó. Entonces ya es un riesgo pasar sobre estos puentes que tenemos en esta situación", manifestó el intendente Franco a Radio Monumental 1080AM.

Por otra parte, el jefe municipal comentó que se llevaron a cabo proyectos para una mejora, pero no pasaron de las manos del MOPC a la construcción. "Con el municipio de Natalio hice un proyecto de empedrado de 13 kilómetros sobre ese trayecto que incluye el puente; nos costó 95 millones y nosotros llevamos al MOPC, el cual todas las veces que hablamos con las autoridades nacionales nos daban esperanza, pero no estamos consiguiendo", expresó el jefe comunal.



El intendente agregó que, en su momento, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Giménez Gaona, dio "esperanzas de que se va a priorizar, pero hasta ahora no apareció alguna ayuda", culminó Franco.

La pasarela de madera sobre el arroyo Pirapey, que une Edelira y Natalio, está a punto de caer. Productores, para no perder sus cosechas, optan por pasar por el cauce hídrico, habilitado por los dos municipios.