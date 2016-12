Lamentó que su expulsión se concrete en el momento en el que estaba gestionando su retorno a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

"Vamos a demandar la nulidad de todo este juicio ante el Tribunal de Conducta por la violación del debido proceso y no permitirnos el ejercicio de la defensa, no respetaron nada", sostuvo el parlamentario a la emisora 780 AM.

Señaló que estaba volviendo como lo hicieron anteriormente los hermanos Ariel y Fabiola Oviedo. Dijo que a los hijos de Lino César Oviedo se les puso alfombra roja porque necesitaban de sus votos en la Cámara de Diputados. "A mí no me dieron el mismo trato porque me opongo a la enmienda", afirmó.

Así también, dijo que nunca traicionó al Partido Colorado con su candidatura a la senaduría por el Partido Encuentro Nacional.

Sobre ese punto indicó que antes de aceptar esa propuesta habló con la entonces titular Lilian Samaniego, quien le manifestó su aprobación por la oportunidad que representaba, porque en filas coloradas ya no había posibilidades.

Refirió que al principio estuvo en el proyecto político de Arnoldo Wiens y luego de la misma Lilian Samaniego, pero decidió salir porque ambos se unieron posteriormente a Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, con quien mantenía diferencias de su cargo de fiscal.

Relató cómo desde el oficialismo lo comenzaron a chantajear a cambio de su voto en la Cámara de Senadores, y al no dar su venia, eran los funcionarios vinculados al Encuentro Nacional los que sufrían una persecución.

"Mi oposición a Cartes es muy frontal y perjudicaba a la gente del Encuentro porque golpeaba a los funcionarios, ahí es donde toca. No respetan, chantajean y hace que tu voto sea siempre condicionado", criticó.

Esa fue una de las razones que le llevaron a dejar de representar al Encuentro Nacional y convertirse en independiente.

PROPUESTA DEL CARTISMO. Petta, al querer volver a la ANR, expresó que tuvo el ofrecimiento del cartismo a ser candidato a la Gobernación a cambio de acompañar el proyecto de enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección presidencial.

"Era bajar los decibeles de la confrontación, que los medios de Cartes bajen los decibeles de ataque, y que había que hablar con él en Mburuvicha Róga a cambio del voto de la enmienda. Les dije que no cambio mi posición jurídica", afirmó el senador.

Agregó que es una cuestión de principios y de convicciones que mantendrán a pesar del costo político.

El principal alegato del tribunal partidario para la expulsión es que ambos se postularon por otras agrupaciones políticas sin renunciar a su afiliación a la ANR.