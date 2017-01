La denunciante contó que todas sus pruebas de VIH realizadas durante su gestación habían salido negativas, mismo resultado que dieron las contrapruebas hechas de manera posterior al positivo anunciado por los doctores.



"Una vez que se enteraron que era negativo no le quisieron dar leche a mi bebé. Me dijeron de manera déspota que le comprara leche si la quería alimentar", contó De Lama.



"Borraron ese momento que se supone que debía ser de felicidad y lo llenaron de tristeza. No poder alimentar a mi hija en esos momentos fue algo traumatizante", agregó.



En una grabación difundida por el mismo canal de televisión se escucha supuestamente la voz de uno de los médicos del hospital cuando le comunica a la joven madre que la prueba que dio positivo a VIH fue un error al haberse intercambiado su muestra con la de otro paciente.