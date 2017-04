El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) hará este año la primera encuesta digital nacional a la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales), informó este martes a Efe un portavoz de esa institución.

Según precisó la fuente, los detalles del estudio estadístico aún no han sido definidos, por lo que no se conoce el tamaño de la muestra ni la forma electrónica que se utilizará, aunque se estima que la semana próxima se tendrá mayor detalle.



El INEI descartó, sin embargo, que se trate de un censo nacional, como informaron algunos medios locales, pues la encuesta digital buscará ser una primera aproximación para conocer las necesidades de esta población.



Al respecto, el jefe del INEI, Aníbal Sánchez, adelantó el lunes al diario limeño Ojo que harán "un esfuerzo colectivo para recoger todas las inquietudes y, al final, obtener los principales datos".



El parlamentario oficialista Alberto de Belaunde, impulsor de las iniciativas en favor de la comunidad LGTBI, comentó en su cuenta oficial en Facebook que se trata de "un importante avance en el que se ha venido trabajando hace meses de forma participativa".



El legislador destacó la importancia de la iniciativa, pues consideró que uno de los principales problemas que afronta esta población es que "casi no se cuenta con cifras desde el Estado sobre la problemática LGTBI".



De Belaunde adelantó que la encuesta digital será coordinada con las organizaciones sociales para asegurar que sea representativa y que llegue a todo el país.



"Así se contará con cifras que ayudarán al propio Estado a proteger a todos sus ciudadanos, y a la ciudadanía para debatir estos importantes temas", concluyó.