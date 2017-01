Según la mujer –cuya identidad preferimos no dar a conocer para resguardar la integridad de la víctima–, su hijo de solo 12 años casi fue víctima de un pedófilo, quien contactó con él mediante la red social Facebook utilizando la foto de una compañera de colegio.





Aclaró que la historia puede ser contada de esta manera, gracias a que su hijo no escatimó los detalles de lo que estaba pasando. Caso contrario, sostuvo, el relato hubiese sido completamente diferente.





"Mi hijo me contó que alguien le estaba escribiendo en Facebook y que tenía como imagen de perfil la foto de una compañera suya. Le dijo que es lindo y le propuso que le mande fotos suyas. Luego le pidió un encuentro y le dijo que su hermano mayor pasaría a búscalo para que vea con ella un película o tomen un helado", detalló primeramente la madre.





El menor estaba en compañía de su compañero de colegio cuando la supuesta niña le escribió en Facebook. A ambos les pareció raro que la cuenta en red social tenga la foto de su compañera por lo que, aprovechando que el usuario le pidió una foto, ellos hicieron lo mismo y como respuesta tuvieron una foto distinta a la de perfil, lo que también les llamó la atención.





"Le dijo que quería conocerle, que en su casa está siempre sola y si podía ir junto a ella. Le daba a entender que tenía intenciones sexuales con él. Le dijo que supuestamente su hermano mayor pasaría buscarlo para ver una película", comentó la madre en contacto con la 970 AM.





En cierto momento lograron intercambiar números de teléfono ya que el amigo del menor "acosado" en redes contaba con el servicio de WhatsApp. En una oportunidad los menores llamaron por teléfono a la supuesta niña y grande fue la sorpresa de los dos cuando fue un hombre el que respondió.





"Se trata de una red de pedófilos que utilizan la foto de mujeres en Facebook y le envía solicitud a menores de entre 12 a 14 años. Tengo la suerte de hablar con mi hijo, si él no me contaba no sé si iba a estar conmigo ahora", sentenció.





La mujer culminó la desesperante historia aclarando que ya logró realizar una denuncia ante la Policía Nacional, mientras que en el transcurso del día llegará hasta Delitos Informáticos con el fin de que el hecho sea investigado y los pedófilos sean identificados.