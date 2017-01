"Payo" provoca caos vehicular en zona del Palacio

El bloqueo del tramo de la avenida El Paraguayo Independiente a la altura de la sede gubernativa provocó caos vehicular en dicha zona del microcentro, según se pudo observar este sábado en horas de la mañana. Otro detalle que causó embotellamiento fue el derribo de un árbol sobre la calle Presidente Franco, a la altura del Teatro Municipal Ignacio A. Pane.



Los vehículos que van por esta arteria deben desviar por las calles adyacentes. Otro detalle es que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) no puede operar en dicho lugar, puesto que la guardia está montada por efectivos militares y policiales, encargados de "resguardar" el Palacio de López.



Manuel Gamarra, jefe de comunicaciones de la PMT precisó a ULTIMAHORA.COM que la medida es por tiempo indefinido y que no recibieron comunicación de cuándo el paso sería liberado nuevamente.



Lo cierto es que, a pesar de que Paraguayo Cubas y su "tropa" todavía no hayan dado indicios de salir a marchar por el microcentro -más bien, se encuentran acampando en la Plaza de la Democracia-, los ciudadanos no podrán ni siquiera caminar y tomarse las célebres fotos frente al Palacio por un buen tiempo.