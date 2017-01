Orquesta de Cateura tocó ante la Reina Sofía en Madrid

Por cuarto año consecutivo, la Reina asistió al concierto benéfico de los embajadores turísticos del Paraguay, el pasado 4 de enero.

Durante el evento, la orquesta brindó al público una colección de canciones de Mozart y Vivaldi. Luego sonaron músicas paraguayas y contemporáneas hasta temas de The Beatles, según informó la Embajada de Paraguay en España.

El acto contó con la colaboración especial de Manuel Carrasco, quien interpretó sus canciones "Ya no" y "Tambores de Guerra". También participó la violinista Judith Mateo, quien con su particular estilo rockero interpretó piezas como "Nothing else matters" de la conocida banda Metallica.

La gira en España del año 2017 de la Orquesta de Cateura también tuvo como destino el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de Donostia, San Sebastián.

La Orquesta de Instrumentos Reciclados única a nivel mundial se ha convertido en un importantísimo referente nacional. A través de esta agrupación se demuestran las habilidades, destrezas y potencialidades existentes en el Paraguay, plasmado en la capacidad de estos jóvenes.