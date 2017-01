Majo González, vocera del grupo, que se manifestó en apoyo al pequeño que fue maltratado, dijo que "nos enteramos que la Justicia está queriendo salir a favor del torturador y no vamos a permitirlo. Como organización 'Con los niños no' llevamos dos años de antigüedad en el Alto Paraná y no vamos a permitir eso. Con presencia y presión ciudadana vamos a luchar para que todo el peso de la ley recaiga sobre este torturador y sobre los cómplices", expresó.



La vocera de la organización también dijo que quieren caratular el caso como "violencia familiar".

La organización "Con los niños no" surgió a raíz de un grupo de amigos que se solidarizan con los niños que fueron víctimas, principalmente de abuso sexual. "Nuestro objetivo principal es buscar la pena máxima a la ley para los abusadores sexuales de menores", explicó.

Luego de 22 días de haber llegado con fuertes rastros de violencia y tortura, el pequeño fue dado de alta el viernes en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Los médicos le prepararon una despedida cuando un sincero "gracias" del niño, les sorprendió.

El ciudadano libanés A. F. confesó este martes ante la Justicia ser adicto a la cocaína. Sostuvo que torturaba al niño de un año y medio pensando que "era el diablo".