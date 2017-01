Oposición venezolana retomará la ofensiva

“Están en una situación doblemente difícil: luchan contra una fuerza que tiene el poder económico, militar y político; y lo hacen fraccionados, sin organización sólida, y con pugnas internas insalvables”, comentó Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis. La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ya anunció que buscará motivar la presión social. Pero no le será fácil, pese a que 78,5% de los venezolanos, según Datanálisis, rechaza la gestión de Maduro cansados de la altísima inflación y la escasez de alimentos, medicinas y hasta de dinero en efectivo. Tras arrasar en las legislativas de 2015, terminando con 17 años de hegemonía chavista en el Parlamento, esa alianza opositora no logra capitalizar el descontento. Según Keller y Asociados, su apoyo bajó de 45% a 38% en los últimos 2 meses, por sus desacuerdos, errores estratégicos y desconexión social. “Hubo altísimas expectativas que no fueron satisfechas. La oposición careció de una estrategia de poder”, admitió Jesús Torrealba de la MUD. afp