Nuestra democracia

Antonio Espinoza, socio del Club de Ejecutivos

La democracia, como concepto, existe desde la antigua Grecia. Ya Pericles, en el año 431 a. de C., la había definido así: "Puesto que la administración se ejerce en favor de la mayoría, y no de unos pocos, a este régimen se lo ha llamado democracia". No enturbiaba la definición el hecho que en Atenas solo votaban varones adultos terratenientes, alrededor de 15% de la población.