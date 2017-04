“No cambia nada”, afirma Ávalos Mariño

Indicó que desde un principio la oposición a la enmienda es porque la consideran inconstitucional y no porque están en contra de una persona. “Nosotros desde un principio fuimos muy claros, esto no es por una persona en cuestión, no es contra Cartes, Lugo (Fernando), la posición siempre fue en defensa de la Constitución Nacional”, remarcó.

Sostuvo que en el PLRA entienden que; primero, la enmienda no es la vía correspondiente para implementar la reelección y, segundo, que el Senado ya había tratado y rechazado el proyecto y que últimamente lo más grave fue el atropello sin precedentes que se hizo en el Senado. “Donde se reunieron 25 senadores en una pieza para modificar la Constitución Nacional”, lamentó.

Ávalos aseguró que mientras no se desista del proyecto todo sigue igual y que la lucha en defensa de la Constitución sigue con más fuerza. “Mientras no se retire el mamotreto presentado no vamos a retroceder ni un milímetro”.