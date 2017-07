Así lo explicó el carismático músico británico, de 74 años, al presentar anoche por sorpresa los dos sencillos, en los que aborda temas como la corrupción, la inmigración, las "fake news" o la crisis de los refugiados.En sus nuevas letras, Jagger canta estrofas en las que dice frases como "salí a encontrar Inglaterra, y no estaba allí" o "creo que estoy perdiendo mi imaginación, cansado de hablar de inmigración".Jagger también insinúa que teme que el " brexit " convierta al Reino Unido en un paraíso fiscal para los ricos: "Cierra las persianas, tranca las puertas, Londres va a ser como Singapur".En declaraciones a la BBC One sobre la canción "England Lost", el cantante comentó, según recoge hoy la agencia de noticias local Press Association (PA), que "se trata de una sensación de que estamos en un momento difícil en nuestra historia" y de la "sensación de inseguridad" y de "no saber dónde estamos".Jagger ha lanzado, acompañando a ese tema, un vídeo musical, realizado en blanco y negro y protagonizado por el actor británico Luke Evans, quien corre a través de un país desolado hasta sumergirse en el mar.El líder de los Stones no había presentado ningún tema en solitario desde 2011.Los Rolling Stones sacaron en 2016 el álbum "Blue and Lonesome", basado enteramente en versiones de clásicos del "blues" como Jimmy Reed, Willie Dixon, Eddie Taylor, Little Walter o Howlin' Wolf.Ese proyecto fue el primer trabajo de estudio que los veteranos músicos publicaron en más de una década, desde "A Bigger Band", en 2005.