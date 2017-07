“Esta semana seguramente vamos a juntarnos con la gente del sector privado y la del INTN que tiene un papel fundamental en el proceso, a fin de sacar cuanto antes la reglamentación”, subrayó el viceministro de Comercio.

Aclaró que se darán todos los plazos necesarios para que las empresas del sector afectadas se adapten a las disposiciones reglamentarias, de tal forma a evitar problemas en la provisión del gas.

Sobre los cuestionamientos a la exigencia de licencia previa de este combustible del sector privado, dijo que todos los combustibles tienen esta disposición en la mayoría de los países, teniendo en cuenta que es un producto estratégico y sensible.

Añadió que el gas es el único combustible que no tenía como requisito la licencia para su importación y que no cree que cause mayores dramas a las empresas privadas atendiendo a que es automática.

Stark aseguró que este decreto solamente tiene como objetivo mejorar el control y la formalización en este rubro. “Ya habíamos tenido controles cruzados que no cerraban lo que se declaraba con lo que se importaba. Entonces, creemos necesario tener una licencia previa como todos los combustibles para que haya un registro y especie de trazabilidad”, enfatizó.

TEMOR. Por otra parte, el sector privado ya había sentado postura de rechazo y calificó de inconstitucional la disposición del Ejecutivo. Denunciaron que es de imposible aplicación con el gas y que el Gobierno solo busca favorecer a Petropar.

En consultas realizadas ayer a referentes de distribuidoras privadas, que pidieron mantenerse en reserva por temor a represalias del MIC, señalaron que a la par de que consideran inconstitucional la medida crece el temor ante la posibilidad de que el Ejecutivo imponga también la compra obligatoria del 50% de GLP a Petropar, tal como lo hace con el diesel común y lo hizo un tiempo con la nafta económica.