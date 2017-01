Embed

"Te cuento una historia que me pasó, hace mucho estaba escribiéndome con un chico para salir. Entonces le digo, 'bueno, llamame'. Y era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en paraguayo cancelé la cita. Dije: 'No, no, no puedo'", dijo. "No me gusta el acento paraguayo", agregó.

Ante la insistencia del conductor del programa -quien le dijo que en Paraguay hay gente muy linda-, la figura del Bailando replicó: "Me la re baja, ese acento me la re baja". "¿Qué acento no te gusta?", volvió a preguntar el comunicador; "El paraguayo", insistió la mediática argentina.

Charlotte Caniggia se popularizó en Argentina por expresar sus gustos por el lujo y sus altas expectativas para la elección de una pareja. Para muchos, es un personaje, pero para otros es considerada como una mujer poco inteligente y es constantemente motivo de burlas.

En febrero de 2014, Charlotte fue contratada por patrocinadores para participar como "estrella" en los corsos de Encarnación. A pesar de que manifiesta que "no le agrada el acento paraguayo", el año pasado se la vinculó con el jugador Juan Manuel Iturbe, quien se crió en Paraguay y juega por la Albirroja, pero se había nacionalizado también argentino.