Marito y Afara se reunirán este lunes

El vicepresidente cuenta con un movimiento propio inscripto en marzo de este año en el Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), " Sumando Colorados", ya previendo la ruptura con el cartismo en el camino a la interna de fin de año.



Marito por su parte, quiere unir a la dirigencia colorada no cartista en una misma carpa, donde buscará ser el líder. El pasado viernes, el senador colorado se reunió con el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, quien reflotó su movimiento "Progresista Colorado" para pujar por candidaturas en la ANR para llegar al Congreso, del cual sufrió el no haber podido jurar como senador activo.



De dicha reunión, ambos hablaron de coincidencias y de un trabajo a realizar en el tiempo para unir dichas ideas con miras a sumar fuerzas en la arena política.