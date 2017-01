"¿Quién dijo que la juventud no piensa?, ¿quién dijo que la juventud es apática, que no quiere un cambio?, ¿quién dijo que con la juventud no se cuenta?", se cuestionó Lugo al hablar con los jóvenes.





De la misma manera, luego de saludar con un "cariño inmenso" a los jóvenes, el exobispo paraguayo pidió al grupo que logre adherirse a la construcción del "Paraguay que todos merecemos", seguro de llegar al poder, otra vez, de la mano de la población joven paraguaya.





"El Papa siempre termina sus reuniones pidiendo que recen por él, cuando yo asumí aquel 15 de agosto del 2008 les decía: 'No me dejen solo'. Hoy quiero dar un paso más y le quiero decir a cada uno que en ustedes, los que peinamos canas, ponemos nuestra confianza", remarcó con fuerza.





"Corríjannos, aliéntennos, acompáñennos y hagamos juntos el Paraguay que nos merecemos", finalizó diciendo luego de sostener que su equipo "ya sabe" qué es lo que deben hacer en el aspecto político, ya que entendieron que el sendero para las futuras decisiones está en la concertación.





Además de Lugo, en el sitio estaba Luis Pacielo del Frente Guasu y Derlis Larrosa del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), así como el gobernador de Central, Blas Lanzoni, y otros políticos, informó Radio Ñandutí.