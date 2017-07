Lugo habla de subsidio para agricultores

El presidente del Congreso, Fernando Lugo, señaló que la agricultura paraguaya no es competitiva ante la producción agrícola de la Unión Europea, donde a diferencia de nuestro país, existe un subsidio a los trabajadores del campo.

"No es una mala palabra subsidiar, ahora la forma cómo se subsidia es otra cosa, por eso nuestra agricultura no es competitiva con la Unión Europea, y va ser muy difícil que hagamos un acuerdo con el Mercosur porque ellos tienen ventaja en comparación a nuestra agricultura a la que le falta este subsidio significativo", expresó el ex presidente de la República a los medios de prensa este lunes.