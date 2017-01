Lugares para piletear en Asunción

Los escapes de fin de semana son los ideales para el verano, pero no todos contamos con una piscina en casa. Te mostramos los lugares a los que podés ir para no terminar pileteando en la casa de tu ex, del amigo de un amigo, de la tía de tu amiga o de parientes lejanos a los que no frecuentas.

Antes de empezar, aclaramos que esta lista fue realizada pensada en los asuncenos que no conocen los sitios que pueden frecuentar dentro de su ciudad.

Nómada

En este hostal, ubicado sobre Iturbe N.º 1156, no se puede pasar el día, es decir, solo se ofrece el servicio de hospedaje, que ya incluye utilizar todas las instalaciones y hasta te sirven el desayuno.

Embed

Tienen una parrilla, jardín, piscina, sala de juegos, cocina equipada, sala de televisión y habitaciones compartidas y privadas, informó Patricia Buss a ULTIMAHORA.COM.

Embed

El precio por persona por noche va desde G. 58.000 (UDS 10 dólares) hasta UDS 40 para las habitaciones matrimoniales con más confort.

Urbanian

En este hostal sí se puede pasar el día sin tener que hospedarse. El costo para disfrutar de las instalaciones durante el día y hasta entrada la noche es de G. 40.000 por persona.

Si se quieren hospedar, los precios van desde G. 70.000 por persona. Cuentan con habitaciones compartidas y privadas, dijo Rodrigo Torres.

Embed

Las instalaciones cuentan con piscina, parrilla, terraza y otros espacios compartidos, como la cocina, un bar y un quincho. Está ubicado sobre Montevideo entre Jejuí y Manduvirã.

El detalle que ofrece este hospedaje es que mantiene la misma fachada de principios del siglo 20, con puertas, ventanas y otros materiales reutilizados, mezclando lo rústico, lo reciclado y lo tradicional en un ambiente que apuesta a la sustentabilidad.

Black Cat

Este espacio que recibe todos los días una importante cantidad de extranjeros solo acepta personas para hospedaje. El ingreso es a las 13.00 y la salida al mediodía del día siguiente.

Lilia Valdez, encargada de Black Cat, sugirió que las reservas se hagan con tiempo, pero aclaró que si llegan viajeros a pedir habitaciones se les da siempre que haya lugar. Está sobre Eligio Ayala N.º 129.

Embed

La tarifa va desde G. 50.000 por noche y se cobra por persona. El lugar cuenta con espacios y habitaciones compartidas, habitaciones privadas, terraza y pileta para todos los huéspedes.

El Jardín

El Hostal El Jardín está ubicado sobre la calle Azara, en pleno centro de Asunción. Gloria Palacios, administradora del lugar, comentó que siempre se dedicaron a recibir a extranjeros, ya que los paraguayos desconocen un poco la cultura del hostal.

Embed

Explicó que las instalaciones son exclusivas para los huéspedes que pagan tarifas desde UDS 8 por noche y por persona.

Allí cuentan con un patio trasero con sillas y plantas, donde se puede disfrutar de un tereré bien frío y refrescarse en la pileta circular.