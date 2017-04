Los vampiros de Anne Rice se mudan a la televisión

Christopher Rice, hijo de la novelista, será el encargado de redactar el guion de la serie, que contará con la propia Anne Rice como productora ejecutiva.



La primera novela de Rice, "Interview with the Vampire", fue publicada en 1979 y se adaptó al cine con la película homónima de 1994 protagonizada por Tom Cruise (en el papel de Lestat) y Brad Pitt.



Los derechos cinematográficos sobre las novelas de Rice estaban hasta ahora en manos de Universal e Imagine Entertainment, pero recientemente regresaron a control de Rice, que decidió probar suerte con una adaptación televisiva.



"Es un hecho que Anne Rice ha creado el paradigma por el que se miden todas las historias de vampiros", dijo Amy Powell, presidenta de Paramount TV. "El enorme y rico mundo que creó con esos tonos góticos no tiene comparación posible y encaja perfectamente para cautivar al público de todo el mundo", añadió.



La autora confirmó que la serie comenzará con los acontecimientos de la novela "The Vampire Lestat".