Los McCann apelarán ante absolución de detective

Preguntados sobre si tomarían más medidas legales contra Amaral, absuelto el pasado 31 de enero por el Tribunal Supremo de Portugal, respondieron que deben hacerlo "porque el último dictamen es terrible".



Gerry McCann, cardiólogo de profesión, dijo que es importante llegar hasta los tribunales europeos por el bien de su familia, incluidos sus dos hijos gemelos, que dormían con su hermana mayor cuando desapareció de la habitación del complejo hotelero luso donde se alojaban, mientras sus padres cenaban en las cercanías con unos amigos.



El médico observó no obstante que las circunstancias actuales son diferentes de las que había cuando interpusieron su demanda inicial, ya que entonces pensaron que la posición de Amaral "perjudicaba la búsqueda de Madeleine".



Kate McCann calificó a su vez la situación de "incomprensible" y explicó que les ha causado "un gran disgusto, frustración e ira, sentimientos muy negativos".



El pasado enero, el Tribunal Supremo de Portugal rechazó el recurso de los McCann contra la absolución del inspector que llevó el caso de la desaparición de la niña, el portugués Gonçalo Amaral, que también quedó eximido de pagar medio millón de euros a la familia británica por difamación.



El Supremo confirmó así la decisión tomada en abril de 2016 por el Tribunal de Relación de Lisboa, que concluyó que Amaral no tenía que indemnizar a los McCann por el contenido del libro "Maddie, la verdad de la mentira", que defiende la tesis de que la niña murió de forma accidental y sus padres decidieron ocultar su cadáver.



Los jueces del Supremo consideraron que el derecho a la libertad de expresión prevalece sobre el derecho al honor y por ello confirmaron la absolución de Amaral.



Los padres de Madeleine siempre han defendido que su hija fue secuestrada y ya demandaron a varios medios británicos que habían informado de la posible relación de ambos con la desaparición de la niña.



Amaral se jubiló anticipadamente después de no conseguir probar la presunta implicación de los padres de Madeleine en esa desaparición.



El caso, que se cerró en un primer momento en julio de 2008, fue reabierto por la Fiscalía portuguesa en octubre de 2013, después de que un nuevo equipo de investigadores afirmara haber encontrado más pruebas, que de momento no han llevado a ningún hallazgo decisivo.



En su entrevista con la BBC, Gerry McCann defiende la cantidad de dinero público que se ha destinado en el Reino Unido a investigar la desaparición de su hija, y afirma que cualquier padre entenderá que quieran que se haga "todo lo posible" para esclarecer el suceso.



El mes pasado, el ministerio del Interior de Londres anunció una nueva dotación de 85.000 libras (unos 100.000 euros) para el equipo británico de detectives, que se ha reducido a cuatro de los 30 que asumieron el caso en 2011, cuando la Policía de este país se incorporó a la pesquisa.



En total, se han invertido once millones de libras (13 millones de euros) en la investigación británica, apoyada, entre otros, por el ex primer ministro conservador David Cameron.



Los McCann afirman también en la entrevista difundida hoy que harán "todo lo posible" y "durante el tiempo que sea necesario" para encontrar a Madeleine, e insisten en que "mantienen la esperanza" de conseguirlo