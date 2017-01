Aguirre dijo al respecto, en contacto con Radio Monumental, que la fiscalización de la Contraloría que frena la Alianza Público Privada (APP) que "dentro del proceso licitatorio no tuvimos ninguna protesta. No hay mal que por bien no venga, porque para nosotros es importante mantener la transparencia", sostuvo.

En el documento, la Contraloría General de la República (CGR) reiteró a Obras Públicas que espere hasta que se emita el dictamen correspondiente de la auditoría que realizará al proceso para definir la adjudicación del llamado.

En cuanto a cifra de personas que pasaron por el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, informó que se batió un récord de años, sobrepasando el millón de pasajeros.

"La última cifra que tenemos es de 1. 075.000 pasajeros que pasaron por el aeropuerto. Por primera vez en años se llegó al millón de pasajeros", expresó.



Además agregó que la terminal aeroportuaria posee una capacidad para albergar a 1.150.000 pasajeros y que están "en pleno baile" por el porcentaje de volumen de crecimiento en cantidad de pasajeros que pasan por el Pettirossi, producto de "mucho sacrificio y trabajo" que vienen realizando "para obtener los resultados que tienen a la vista".