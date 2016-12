Le urge un corazón: La conmovedora carta de Jennifer para Dios

Su madre, Virginia Aguilar, se siente impotente pues cuando su hija le dice: "Mamá yo no sé hasta cuándo voy a aguantar esto, yo quiero que aparezca un donante", es como si le partiera el alma porque no está en sus manos poder ayudarla.

Si bien tienen gastos por medicamentos y movilidad para mantenerse constantemente en el hospital Acosta Ñu, solo piden a la ciudadanía que sea consciente de la importancia de donar órganos de los seres queridos que hayan tenido muerte cerebral, ya que sería una forma de verles con vida nuevamente. "Nuestro gran deseo es verle bien, salir del hospital", expresó en Radio Monumental AM.

Jennifer había conmovido en las redes sociales por una carta que le escribió a Papá Noel, en la que le pedía un nuevo corazón. Ahora, nuevamente se hizo público otro escrito dirigido a Dios, en el que le pide perdón: "...me diste la vida y un corazón perfecto que no sé en qué momento no le cuidé bien y se descompuso, y si puedes perdonarme", refiere al principio y luego pide uno nuevo al que promete cuidarlo muy bien, porque tiene ganas de poder jugar con su hermanito y seguir creciendo.

No olvida a su madre, a quien suele escuchar llorando y orando por las noches. También quiere mejorarse para que uno de sus seres más queridos deje de sufrir.