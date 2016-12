La iniciativa es impulsada por la Sociedad Filarmónica Alto Paraná (SFAP) que trabaja para lograr un calendario de conciertos y que el ciudadano esteño tome como costumbre asistir y disfrutar de los conciertos con orquesta.

Para ello se viene trabajando para la realización de conciertos en colegios y templos, siempre teniendo entre sus objetivos la formación de los músicos de la región. “Es interesante mencionar que la mayor carencia de instrumentistas se da con los instrumentos de viento como por ejemplo el fagot y el corno y que la SFAP apunta a crear cursos”, comenta el maestro Juan Ramón Vera, director de la OFAP a ULTIMAHORA.COM.

Para Semana Santa se pretende realizar una gira de conciertos en las parroquias de Ciudad del Este, llevando a los templos de los barrios la música que los grandes compositores crearon para alabar a Dios. “Vamos a hablar con la gente del obispado y hacer conciertos en las principales parroquias de la ciudad y si posible de otras ciudades”, dijo.

Soporte

Mencionó que la SFAP nació a la par de la orquesta, para promover la música académica y está integrada por gente que no está relacionada desde lo laboral con la música. “Es el soporte de la Orquesta Filarmónica. Ambas cosas surgieron al mismo tiempo. Necesitamos generar una orquesta y necesitamos un soporte y así ambas cosas se gestaron casi al mismo tiempo”, afirmó.

Vera, formado como director de orquesta en la Universidad Católica Argentina, indicó que la ciudad necesita elevarse en la intelectualidad y el arte y como parte de la sociedad esteña están colaborando darle eso a la ciudad.

“La mitad de la orquesta está formada por gente de acá. Son personas identificadas con la zona, Hernandarias, Franco y Ciudad del Este. Son 20 los músicos de la región en la orquesta y para el último concierto fueron 40. Para completar se contrató a gente de afuera que vinieron de Asunción y de Posadas (Argentina). Para cubrir el déficit señaló que se está trabajando en un proyecto para que con los músicos que vengan de afuera para a tocar con la orquesta, se queden y den clases por una semana”, expresó.

Admitió que esta parte del país tiene problemas de formación en todos los instrumentos, desde cuerdas, pero que felizmente hay personas que trabajando en ello, pero por ejemplo en metales, no se tiene quien toca corno y fagots en la ciudad. “Ese déficit se debe en mi opinión, porque no se hizo un buen trabajo en la formación de músicos en Alto Paraná, para música orquestal principalmente”, manifestó.

Lamentó que hubo un deficiente trabajo cultural, porque había personas que tocaban esos instrumentos, que no es el caso del corno ni del fagots, pero otros instrumentos y que hoy ya no se dedican más a la música. “Quiere decir que faltó acompañamiento y faltó formación, un proyecto serio que acompañe a esas personas y que, si se hubiese hecho bien, hoy tendríamos una orquesta sinfónica de la ciudad, cosa que no tenemos”, sostuvo.

Concierto en Itaipú

Comentó que la orquesta cerró el año con un gran concierto el pasado 10 de diciembre en el Centro de Recepción de Visita de la Itaipú Binacional, donde se interpretaron por primera vez en la ciudad y por una orquesta compuesta por músicos altoparanaenses el concierto de Piano y orquesta Nro 21 de Wolfgang Amadeus Mozart, la pavana de Gabriel Fauré, y obras de compositores paraguayos como Herminio Giménez, José Asunción Flores, Nelson Safuan.

La orquesta para la oportunidad estuvo integrada por músicos que ejecutan flautas, oboe, fagot, trompetas, trombón, cornos, clarinete, timbal, percusión, y cuerdas, como así también se contó con la participación especial del coro Ars Canendi y el coro polifónico Santa Cecilia, además de maravillosos solistas alto paranaenses de Canto e instrumento., entre los cuales cito a Tomás Ávalos, Favio Rodríguez, Tahyana Perret, Martín Lezme y Mónica Pérez.

En otro momento, dijo que siempre se autofinanciaron. “Es simpático hasta este concierto con Itaipú, lo estábamos sosteniendo con nuestros bolsillos, con la ayuda de amigos, del sector comercial y la venta de entradas. Ojalá a partir de ahora tengamos más apoyo. Es interesante, pero igual si no se dan esos apoyos, igual yo creo que la sociedad y nosotros vamos a seguir financiando esto. Es una necesidad de la ciudad”, agregó.

Los inicios



Recordó que debutaron en el 2014 con un concierto haciendo obras de Bach, Mozart y Vivaldi. El año pasado hicieron Paraguay Orquestal, con dos conciertos didácticos, siempre con una buena respuesta del público. “Ahora lo del pasado 10 de diciembre en Itaipú, el público fue mucho mayor, lo que marca un antes y un después para nosotros, quiere decir es que estamos haciendo bien las cosas y como me dijo mucha gente, es una nueva etapa artística para la zona, para el Alto Paraná”, expresó.