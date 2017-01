El triunfo de La La Land se inició con su canción principal, "City of stars", de Justin Hurwitz (que también recogió el premio a la banda sonora).

Siguió con el premio para Ryan Gosling. Para cuando el director, Damien Chazelle, se impuso en su categoría, y Emma Stone ganó en la suya, estaba claro que la noche se trataba no solo de dar premios, sino de homenajear la película de Chazelle en todas las formas posibles. El director, de 31 años, es además el más joven en recoger este premio, informó El País.

La competencia real este año estaba en la categoría de drama. "Moonlight", película de Barry Jenkins sobre la infancia y juventud de un hombre negro en un barrio marginal de Miami en los ochenta, se llevó el premio por delante de la otra favorita, "Manchester frente al mar". Fue el único galardón que tuvo esta película, que se basa en la propia experiencia del director, Barry Jenkins, y el guionista, Tarell Alvin McCraney. Ambos vivieron infancias en Miami muy parecidas a la del protagonista, con madres adictas en medio de la epidemia de crack que arrasó las comunidades pobres y negras de la ciudad.

Casey Affleck, con la interpretación de un hombre destruido por dentro por la peor tragedia imaginable y que debe sacar fuerzas de donde no hay para hacerse cargo de su sobrino en "Manchester frente al mar", ganó el premio al mejor actor. Isabelle Huppert, protagonista de la francesa Elle (premiada como mejor película extranjera), se impuso como mejor actriz frente a las estrellas norteamericanas Natalie Portman (Jackie), Amy Adams (La Llegada) o la muy celebrada Ruth Negga en Loving.

En las categorías de televisión, "Atlanta", la serie de Donald Glover, es la mejor serie del año en opinión de estos premios en el apartado de musical o comedia. "The Crown", la historia de una joven reina Isabel de Inglaterra, es el mejor drama. Claire Foy, la protagonista de "The Crown", recogió el premio a mejor actriz en drama de televisión.

De los Globos de Oro de este año no sale ninguna película destacada que no sea "La La Land". Hasta las nominaciones de los Oscar, el próximo día 24, no hay más ganador en Hollywood que el propio Hollywood, idealizado por Chazelle, Gosling y Stone.

En el siguiente material se pueden ver las imágenes de los ganadores de los Globos de Oro





