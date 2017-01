En uno de los videos se observa que el joven, al momento de secar a un gato, golpea al animal con un secador de pelos para luego ir hasta uno de los perros que estaba atado con el fin de golpearlo con un palo de escoba y con los puños, impartiendo mucha fuerza.





Natalie Petta es una de las personas que utilizó las redes sociales para denunciar el hecho. Ella forma parte de organización Lucha Contra la Crueldad Animal. Dijo que por medio de la página de la organización se concretó una denuncia ciudadana y todos quedaron impactados al ver los videos.





"El dueño comentó que vio los videos y despidió al secretario que accionó de esta manera con los animales. Si dejamos pasar esto vamos a permitir que sigan maltratando a los animales. Vamos a presentar una denuncia a la Municipalidad ya que el sitio no está habilitado como veterinaria sino como estética canina", comentó en contacto con la 970 AM.





Añadió que los propietarios de los animales también van a realizar la denuncia contra la estética involucrada. Comentó que además el dueño del negocio se niega a dar datos del agresor, e incluso sostuvo no saber siquiera el apellido de quien trabajaba en el lugar.





"No quiere dar datos del agresor, dijo que no sabía ni el apellido, solo el nombre y que sabe dónde vive. Es algo muy confuso, este hecho conmovió a toda la ciudad de Encarnación. Queremos que el hombre no esté cerca de la gente que no pueda defenderse por eso queremos identificarlo", dijo.





Comentó que temen lo que pueda estar haciendo el joven debido a que en el video se ve que los animales siquiera estaban atacando, sino que se mostraban inofensivos y, pese a todo esto, él los golpeaba de manera brutal.