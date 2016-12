Irlanda niega que diera un trato fiscal favorable a Apple

Irlanda, que ya había informado hace unos meses que recurría la decisión de la CE, considera que la exigencia de los reguladores comunitarios supone una interferencia en la soberanía del país.



El Ministerio irlandés de Finanzas señaló hoy, en un comunicado, que la CE ha "malentendido los hechos relevantes y la legislación irlandesa", por lo que ha decidido llevar el caso ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) a fin de anular la decisión.



En septiembre, Irlanda comunicó que apelaría la decisión después de que la CE le ordenase cobrar 13.000 millones de euros a la empresa tecnológica estadounidense por ventajas fiscales ilegales.



"Irlanda no ha dado un trato fiscal favorable a Apple. La cantidad completa de impuesto fue pagada en este caso y no se suministró ayuda estatal. Irlanda no llega a acuerdos con los contribuyentes", puntualizó la nota del ministerio.



Al argumentar su posición, este país puntualiza que la comisión se ha excedido en sus competencias y ha interferido en su soberanía fiscal.



Además, recalca que la CE no ha facilitado las razones adecuadas sobre su decisión y ha "violado su deber de suministrar una declaración clara y unilateral" sobre las razones de su decisión.



El Ejecutivo irlandés teme que este asunto pueda dañar la credibilidad del sistema tributario de Irlanda y sostiene que, en aras del interés a largo plazo del país, no le conviene ser percibido como un paraíso fiscal.



La CE concluyó hace unos meses que Irlanda concedió beneficios fiscales "ilegales" al gigante tecnológico por valor de 13.000 millones de euros, lo que habría permitido a Apple "pagar significativamente menos impuestos que otras compañías".



Según la CE, dos pactos fiscales concedidos por Irlanda a Apple -el primero en 1991 y el segundo en 2007- habían reducido de manera sustancial y artificialmente los impuestos pagados en el país por esta empresa desde 1991.