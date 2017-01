Michel Flores, intendente de Villa Florida, dijo que se reportaron 15 casos de bañistas que fueron mordidos por pirañas en la ciudad. El mismo aseguró que identificarán las zonas para tomar medidas de precaución.

El intendente de Villa Florida, Michel Flores, dio este martes el reporte de 15 casos de personas atacadas por pirañas en la zona. "A partir de los primeros días de enero se dieron como 15 casos que tenemos a mano ya, pero no sabemos en qué punto fueron mordidas, si en la playa habilitada por el municipio o en riberas del río Tebicuary. También hay denuncias de casos que fueron en la playa Punta Arena, que da hacia el lado de Caapucú, donde el municipio de Villa Florida ya no tiene control sobre el espacio", manifestó el intendente a la 970 AM.