El proceso es fácil, basta con ingresar a la opción Stories en el margen superior izquierdo de la portada.

Como si se quisiera hacer una historia, la opción estará disponible allí mismo, ya que se actualizó casi en paralelo y automáticamente en todos los perfiles de usuarios activos.

Se mostrarán tres opciones: Vivo, Normal y Boomerang; y para realizar el streaming solo basta con presionar sobre la primera palabra.

Cuando comience la transmisión, los seguidores del usuario recibirán una notificación, lo que les dará la posibilidad de realizar comentarios o calificar el vivo.

Lo que le diferencia de Facebook Live es que el directo no dura tanto tiempo y que en Instagram no es posible guardar el clip, una vez que se finaliza la transmisión no se puede publicar lo que se grabó.