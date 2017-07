Indigente falleció en Fernando de la Mora

"Son personas que no tienen un lugar donde dormir. No querían que se los asista y no podemos obligarlos. Les dejamos frazadas. Una señora pasó por el albergue y nos dijo para que les asistamos, luego la misma persona nos avisó sobre la aparente muerte y lo constatamos", dijo a la 970 AM.

El funcionario de la SEN dijo que al momento de acudir al sitio sus acompañantes no se habían dado cuenta de que esta persona ya había fallecido. Indicó que se dio aviso a la Policía Nacional y la Fiscalía.

"Uno de los dos falleció, ellos ni se dieron cuenta de que el amigo falleció. Luego se comunicó a la Fiscalía. Lo que no podíamos era tocar el cuerpo. Nosotros sabemos los sitios donde se niegan, pero al menos dejamos una frazada, les dejás una y al día siguiente no tienen", indicó.

El indigente, que aún no fue identificado, habría fallecido a consecuencia del frío.