Los hijos del príncipe Carlos hablan del remordimiento que sienten por la breve conversación que tuvieron con su madre, algo que, según el príncipe Enrique, lamentará el resto de su vida.



"Para mí y para Guillermo, ella fue simplemente la mejor madre, que aportaba aire fresco a todo lo que hacía", confiesa Enrique en el programa, titulado: "Diana, nuestra madre: su vida y legado".



El duque de Cambridge tenía 15 años y el príncipe Enrique 12 cuando la princesa Diana sufrió un accidente de tráfico en el túnel del puente del Alma, en París, mientras estaba en compañía de su amigo, Dodi Al Fayed, quien también perdió la vida.



En el documental, Guillermo, segundo en la línea de sucesión a la corona británica, cuenta el "buen momento" que estaban pasando mientras estaban de vacaciones en el castillo escocés de Balmoral, donde jugaban con sus primos.



"Enrique y yo queríamos decirle adiós, ya sabes, te veo después (...) pero si obviamente yo hubiera sabido lo que iba a pasar no hubiera mostrado hastío (por la conversación). Pero esa llamada de teléfono se ha quedado fijada en mi cabeza, y pesa bastante", reconoce el duque de Cambridge.



En tanto, Enrique admite que no recuerda de lo que habló con su madre. "Todo lo que me acuerdo es probablemente lamentar por el resto de mi vida cuán breve fue esa llamada de teléfono".



La filmación muestra imágenes del momento en el que el entonces primer ministro británico John Major anunció en la Cámara de los Comunes el 9 de diciembre de 1992 la separación de los príncipes de Gales.



También se ven unas fotos que Diana de Gales tomó a sus hijos y están contenidas en un álbum.



Enrique admite, además, lo difícil que es todavía la ausencia de su madre y se pregunta cómo sería ella hoy si viviera.