Durante varios meses, Google prestó su tecnología a la organización TECHO y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para recabar imágenes en 360° de asentamientos precarios que hasta ahora permanecían en la oscuridad o como zonas peligrosas en los mapas y GPS.



"El mundo va a poder entrar desde su teléfono y recorrer estos barrios y los barrios van a poder recorrer el mundo", anunció en la presentación de la iniciativa Federico Procaccini, director general de Google Argentina, que recordó que el espíritu de esta plataforma es posibilitar a las personas viajar a cualquier parte del mundo.



Google ya registró en su aplicación Street View más de 240 ciudades y 180.000 kilómetros de Argentina, aunque la incorporación de estos asentamientos responde a la voluntad por parte de la empresa de que el mundo pueda "valorar y sensibilizar las diferencias del país", apuntó Procaccini.



Desde hoy, las villas 20, 21-24 y 31 de la ciudad y los barrios Alberti, San Cayetano y Los Pinos del círculo metropolitano que rodea la capital, ya en la provincia de Buenos Aires, forman parte del recorrido de Street View y Google Maps como un lugar más del país, un trabajo que beneficia a más de 136.000 personas.



Para grabar las calles de las villas, Google dispuso una mochila de unos 20 kilos denominada Trekker, una tecnología que llega a donde los habituales autos de la compañía no pueden acceder y que incorpora una bola verde con una cámara de 15 lentes que dispara en todas direcciones cada 20 metros.



"Ahora se muestra que en esos territorios vive gente como en el resto de la ciudad, hay déficits, pero también pasan cosas maravillosas", explicó Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, quien trabajó con las organizaciones locales en el registro de las villas de la ciudad.



Pilo esperó que en el menor tiempo posible todos los asentamientos puedan ser incorporados al mapa de la ciudad, para que la gente conciba estos barrios de un modo más "sano e integrador" y que los excluya de ese imaginario de inseguridad y aislamiento en el que están en la actualidad.



Virgilio Gregorini, director ejecutivo de TECHO, consideró por su parte que esta iniciativa rompe con una barrera simbólica pero importante: "No es para nada menor que un chico pueda mostrarle a sus compañeros de escuela cuál es la puerta en la que vive", comentó.



Para el líder de la ONG, el objetivo es llegar a reconocer a los 4.000 barrios precarios que existen en Argentina y replicar la tarea incluso en Latinoamérica, donde, recordó, una de cada cuatro personas vive en este tipo de asentamientos.



En la presentación también estuvieron Eduardo "Lalo" Creus y Marcos Antonio Chinchilla, dos líderes barriales que trabajaron junto con Google y las organizaciones en concienciar a los vecinos y recorrer los barrios, y quienes aplaudieron la medida y expresaron la gran oportunidad que representa esta medida para los habitantes.



"Nos dimos cuenta de que no existíamos, que no estábamos en los planos, ni en los planes del Gobierno. Querías explicar dónde vivías y te encontrabas con un macizo en el mapa", explicó Creus, quien aseguró que este es un gran paso para que los habitantes de los barrios empiecen a ser considerados como ciudadanos.



Además, Google, TECHO y ACIJ trabajarán en los próximos meses para capacitar a los vecinos sobre el uso de esta herramienta y para que aprendan cómo incorporar información de utilidad en los mapas digitales a través de la herramienta Local Guides, como la ubicación de colegios, centros de salud o escuelas.