"Fast & Furious 8" ya es la película más taquillera en China

La película de acción "The Fate of the Furious", octava de la serie "Fast & Furious", ha conseguido auparse durante las vacaciones del Primero de Mayo como el filme extranjero más visto en la historia de China, según las estadísticas de la web China Boxoffice.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}