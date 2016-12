El actor dijo que sigue disfrutando de la vida, pese a vivir entre dietas y otros cuidados. El mexicano logró mucha popularidad haciendo el personaje de el señor Barriga y Ñoño en el show de El Chavo del Ocho y Chespirito.





Luego de la intervención médica, logró perder unos cien kilos, pero como consecuencia adquirió otro mal distinto a la obesidad.





"Tenía que hacer una serie de preparativos y una dieta especial, lo que no me permitía estar lejos del baño. Salió todo bien, pero lo único molesto era tener que estar con estos preparativos. Eran para revisar que no tuviera pérdida de sangre por el tubo digestivo. A raíz del bypass gástrico tuve problemas de absorción del hierro", comentó Édgar Vivar en contacto con la prensa.





Dijo que pasará su cumpleaños con sus familiares y seres queridos, mientras que del mismo modo despedirá este 2016, con alegría y muchas ganas de vivir.