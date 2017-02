El Reino Unido aboga por unificar Libia y mantener las sanciones a Rusia

El jefe de la diplomacia británica recalcó que "el acuerdo político libio es algo capaz de desarrollarse y mejorar".

"Tenemos que construir sobre ello y crear una verdadera asociación entre el este y el oeste, ver cómo Hafter puede ser integrado en el Gobierno de Libia", dijo en referencia al controvertido general Jalifa Hafter, exmiembro de la cúpula gadafista que se ha convertido en el hombre fuerte del este del país.

Fuentes diplomáticas consideraron que, aunque el único Gobierno "legítimo" reconocido por la comunidad internacional es el de unidad encabezado por Mohamad Fayez al Serraj, "eso no quiere decir que en un momento dado no se hable con Hafter".

En esa línea se expresó también este fin de semana en una entrevista con Efe en Túnez el enviado especial de la ONU para Libia, Martin Kobler, quien defendió un papel para Hafter en un Ejército unificado en el que estén presentes todas las fuerzas en conflicto, cuya formación ve necesaria para solucionar la crisis.

Johnson recalcó al mismo tiempo la importancia de hacer frente a la crisis migratoria y de refugiados colaborando con Libia y recordó que en la cumbre informal de líderes de la UE en La Valeta el pasado viernes el Reino Unido comprometió otros 30 millones de libras para ayudar a hacer frente a esa crisis.

"Demostrando una vez más, no me cansaré nunca de decirlo, que puede que nos vayamos de la UE pero no de Europa, estamos absolutamente comprometidos con esa empresa", dijo el ministro británico.

Por su parte, el titular belga de Exteriores, Didier Reynders, dijo que hay que "trabajar en la seguridad de la costa, mejorar las condiciones de acogida en el territorio libio pero también prever la readmisión en los países de origen en buenas condiciones".

En cuanto a la crisis en Ucrania, Johnson aseguró sobre las medidas restrictivas impuestas por la UE a Moscú que el Reino Unido "insistirá en que no se da una situación para relajar las sanciones, sino para mantener la presión sobre Rusia".

Su homólogo lituano, Linas Likevicius, declaró: "tenemos que continuar la unidad y la posición consolidada de todos en la UE".

"Las sanciones deben ser preservadas cuando menos, porque no vemos razones para que sean levantadas o revisadas", agregó.