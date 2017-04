El diálogo que duele

Gustavo A. Olmedo B. golmedo@uhora.com.py

"Todo lo que sea diálogo, razonamiento y conciliación en Paraguay no es fácil". Así opinaba el senador de Avanza País Adolfo Ferreiro, a su salida de la mesa de diálogo realizada ayer, entre el presidente Cartes, los titulares de las Cámaras del Congreso y líderes políticos, y que ahora parece no tendrá continuidad. Y Ferreiro tiene razón, pues en cualquier ámbito, pasar del discurso al verdadero diálogo –de ese del que a menudo nos llenamos la boca– es un desafío de grandes proporciones. No es cosa fácil sentarse con el enemigo a conversar. Pero perder esta ocasión será un gran error político de Cartes y de los demás líderes.