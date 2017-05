En la audiencia, el juez Brian Cogan preguntó a Guzmán en más de cuatro ocasiones si estaba satisfecho con los abogados de oficio que le están defendiendo, y le recordó su derecho a ser representado por un letrado particular.



"Yo le agradezco, pero me siento bien con mis abogados. Quiero seguir con ellos", afirmó el procesado al inicio de la audiencia, a la que acudió vestido con el traje azul de prisión de manga corta y con las manos esposadas por detrás.



A petición de la fiscalía, el juez insistió en el posible conflicto de intereses en la representación legal de Guzmán, a raíz de que defensores públicos del mismo despacho han representado previamente a cuatro testigos clave que ya han sido condenados por sus delitos y han declarado en su contra en este proceso.



"Los cuatro testigos han admitido haber transportado cocaína o marihuana para el cartel de Sinaloa, y algunos de ellos conocieron al señor Guzmán en persona", explicó el juez.



En este sentido, Cogan recordó que cualquier información procedente de estas personas -cuya identidad está protegida por las autoridades- a la que pudieran tener acceso sus abogados de oficio no podrá ser utilizada en su defensa, por lo que le propuso asignarle uno nuevo.



"El Chapo" se mostró algo despistado en un principio, y aseguró no haber entendido bien el problema, por lo que sus abogados pidieron unos minutos para preparar su respuesta.



"He tomado mi propia decisión y quiero seguir con ellos (...) Estoy bien enterado (de mis derechos)", dijo finalmente.



El detenido, que siguió la vista judicial con auriculares de traducción simultánea, se distrajo en varias ocasiones mirando a su esposa, Emma Coronel, que se encontraba sentada a pocos metros a su izquierda, vestida con un traje blanco y acompañada de otros miembros de la familia.



Por otro lado, los defensores legales de Guzmán, Michelle Gelernt y Michael Schneider, argumentaron ante el juez que las condiciones de confinamiento del capo mexicano "dificultan" la preparación del juicio, ya que hasta ahora sólo se han podido comunicar a través de un cristal.



"No hemos podido progresar mucho (...). Tenemos que pasar horas sujetando cientos de documentos con la mano (contra la ventanilla) para que él los pueda ver", aseguró Gelernt.



Así, solicitaron que los letrados puedan tener contacto físico en las visitas con Guzmán en el penal de máxima seguridad de Nueva York donde está preso, para poder "sentarse con él en el mismo lado de la mesa" y preparar adecuadamente el caso.



El tribunal ordenó enviar a un magistrado a ese centro penitenciario para examinar el espacio en el que tienen lugar los encuentros con sus abogados, y fijó además el 15 de agosto como fecha de la próxima audiencia sobre el estatus del proceso, como parte de las diligencias previas antes de que comience el juicio.



En la vista judicial de hoy, la defensa pidió además que las autoridades le entreguen los documentos de la extradición a EE.UU., cuya legalidad han puesto en duda.



"Los papeles de la extradición, que hasta el momento el gobierno se ha negado a enseñarnos, se formalizaron para que fuera juzgado en Texas o California", comentó Gelernt a los periodistas, al señalar que el próximo 26 de mayo el juez decidirá si atiende a su petición formal.



A la audiencia acudió también el abogado de Guzmán en México, José Luis González, y la hija mayor del detenido, Rosa Gisela Guzmán, residente en California, quien expresó su deseo de poder comunicarse con su padre por escrito cada 15 días.



"Vine aquí para verle, no voy a dejarlo solo", declaró la joven.



La esposa del mexicano, por su parte, no quiso hacer declaraciones a la salida de la corte.



"El Chapo" fue extraditado a Estados Unidos el pasado 19 de enero y está acusado de diecisiete delitos criminales por su papel como líder del Cártel de Sinaloa, que pueden acarrear la cadena perpetua y de los que se ha declarado no culpable.