Los opositores y disidentes creen que ahora que el presidente Horacio Cartes tiene holgada mayoría en ambas cámaras del Congreso y que los tiempos para presentar candidaturas en la ANR dan ventaja al mandatario, podría volver a intentar enviar un nuevo proyecto a Diputados o Senado de manera a lograr incluir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional.

El oficialismo colorado podría presentar un nuevo proyecto de enmienda el 26 de agosto próximo.

El 25 de agosto del año pasado se había rechazado un documento similar en el Senado y la Carta Magna establece que un proyecto de enmienda rechazado solo puede ser planteado un año después, es decir, el 26 de agosto próximo.

Argumento. Los opositores, cuando se trató el proyecto el 31 de marzo pasado, tildaron de inconstitucional el documento justamente alegando que no se podía tratar hasta el 25 de agosto de este año porque la Constitución lo prohibía.

Otro punto del debate fue que la Carta Magna establece que la única forma de incluir la figura de la reelección es vía reforma constitucional. Sin embargo, el cartismo siempre estuvo convencido de que lo puede hacer a través de la enmienda y tal como ocurrió el 31 de marzo lo podrá volver a hacer por mayoría de votos, que ahora lo tiene holgadamente.

¿Y Peña? Los opositores sostienen que Cartes no logra superar que su reelección quedó trancada y más aún que muchos de sus cercanos le siguen asegurando que solo él puede aglutinar a la dirigencia para triunfar en las elecciones del 2018.

Esto, a pesar de que ya lanzó la candidatura del ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, cuya postulación quedaría en la nada de aprobarse la enmienda.

Los tiempos ayudan al mandatario porque el periodo de inscripción de candidaturas en la ANR se estableció desde el 4 de setiembre hasta el 3 de octubre del 2017.

De tratarse el proyecto de enmienda en agosto próximo, se tendrá el tiempo establecido de 60 días antes de las elecciones internas para realizar un referéndum, tal como lo establecen los plazos. Las internas se realizarán el 17 de diciembre, tiempo si bien no holgado, pero suficiente para el cartismo.

Además, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con mayoría afín a Cartes, siempre señaló que desde esa institución están preparados para llamar a un referéndum. Desde el oficialismo alegan que para muchos referentes importantes es difícil aceptar a Peña como candidato por lo que no tendrían problemas en apoyar a Cartes a volver a intentar su reelección.

El pacto cartes-lugo. El presidente consiguió dominar de nuevo el Senado gracias a un pacto con el Frente Guasu y el llanismo. Fruto de este pacto se le eligió a Lugo como presidente del Senado y a cambio el luguismo prometió darle gobernabilidad a Cartes en el último año de gestión.

Pero el punto más importante del acuerdo era que el oficialismo prometió apoyar la agenda legislativa del FG que incluía entre otros el impuesto a la soja.

Sin embargo, ese mismo día que se trató el proyecto de impuesto, el propio presidente de la República hizo anunciar que vetaría el documento con lo cual quedó sin sustento el supuesto acuerdo.

Ahora que se habla de nuevo de la enmienda tiene más lógica el pacto Cartes-Lugo, atendiendo a que el ex obispo también tiene intenciones reeleccionistas.

No obstante, desde el FG dudan que Lugo podría acompañar de nuevo esta aventura política al mandatario que trajo una crisis política al país.

Aún hay tiempo, dice Ljubetic

El ex asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, sostuvo que aún hay tiempo para tratar el proyecto de reelección. Alegó que cualquier otra modificación al proceso electoral podría ser aprobada antes de la fecha establecida en agosto. Esto, teniendo en cuenta la fecha límite establecida, que es de 60 días antes de las elecciones generales. "Ya no hay intención política; el plazo legal es una cosa y el político, otra", acotó el abogado en la 730 AM.