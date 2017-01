El "blorange", el color de pelo que se impone este verano

Es una mezcla entre el rubio y el castaño, lo que da como resultado una tonalidad rojiza. No es claro ni oscuro pero sí lo suficientemente fuerte como para imponer una nueva tendencia en el público juvenil.





Fue la hija de Mick Jagger quien adoptó esta nueva tendencia y lució su color de cabello en las redes sociales. Poco tiempo después se volvió tendencia debido a la gran aceptación que tuvo el estilo.





Es un color intermedio que tiende al color naranja con algunos destellos de rojo. Expertos coloristas aseguran que quienes tengan tonalidades rubias o castañas son potables para poder adquirir este novedoso color que ahora ya se hace notar en varias mujeres del mundo.





La modelo inglesa Georgia May Jagger, hija de la estrella del rock Mick Jagger, impresionó a sus seguidores con su look. En su cuenta de Instagram mostró su cambio de estilo: del cabello rubio pasó al blorange y tuvo unos 13.000 "me gusta". El teñido fue hecho por el estilista Alex Brownsell.





Infobae. Este cambio de look sienta mejor en las mujeres con cabellos rubios, rubios medios y castaños claros, informó





El color necesita un tratamiento de decoloración y mantenimiento de al menos 20 días para que el tono no se pierda.





De esta forma los Millennials van dejando los cabellos claros con tintes grises, o el bronde, que dominó la tendencia en el 2016.