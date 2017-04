En un breve comunicado difundido por internet, la agencia afiliada a los extremistas aseguró que no hubo "ningún muerto ni herido tras el ataque estadounidense ayer en Nangarhar con un misil de tipo GBU-43/B", citando a una fuente no identificada.



Anteriormente, un portavoz del Ministerio de Defensa afgano, Muhammad Radmanish, dijo a Efe que al menos 36 miembros del EI murieron por el bombardeo, que destruyó además una importante instalación de la organización radical.



El jefe del contingente estadounidense en Afganistán, el general John Nicholson, aseguró hoy en rueda de prensa que, hasta el momento, se han contabilizado 36 muertos del EI y que no se han producido bajas civiles.



Asimismo, explicó que el objetivo del bombardeo era acabar con un complejo de túneles, cuevas y búnkeres en el distrito Achin de Nangarhar, que el EI utilizaba como una base de operaciones.



El Pentágono difundió hoy el vídeo del momento en que la bomba GBU-43, la mayor no nuclear del arsenal estadounidense, impacta en la ladera de una montaña en el distrito de Achin, provincia de Nangarhar,



El proyectil, conocido como "madre de todas las bombas" y con una potencia equivalente a once toneladas de TNT, nunca había sido utilizado hasta ayer.