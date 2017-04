"Es para dejar constancia de nuestros reclamos, de nuestras necesidades, no solo de los docentes, sino también de la educación pública", afirmó el secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica), Gabriel Espínola.

La movilización de los docentes se realiza en el marco de la conmemoración por el Día del Maestro, que se celebra cada 30 de abril.

El docente recordó que el pasado viernes se entregó una nota a la cartera de Educación, en la que expresaron sus peticiones y planteamientos.

"No solo tenemos reclamos y reivindicaciones desde el punto de vista profesional y laboral, sino también en el campo educativo y del desarrollo de la educación. Paraguay tiene una carencia y no es posible avanzar con una inversión del 3.6% del PIB", indicó a la emisora 970 AM.

SALARIO. En un principio, los maestros solicitaron un incremento salarial de entre el 12 y el 15 por ciento, como fue establecido en el presupuesto general del 2017 sancionado por el Congreso, pero que posteriormente fue vetado por el presidente Horacio Cartes.

Los gremios lograron finalmente un incremento del 10% en dos etapas; la primera, con un aumento del 7,7% en el mes de abril, y la otra, con el 2,3% restante a partir de julio.

Sin embargo, ese acuerdo hasta el momento no se está cumpliendo a raíz de la crisis política que se desató por el proyecto de enmienda constitucional, que finalmente fue archivado por el Congreso.

El proyecto de ley sobre el acuerdo tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero hasta el momento no fue analizado en el Senado, por las numerosas ocasiones que quedó sin cuórum por el enfrentamiento entre los oficialistas y aliados con la oposición.

Espínola dijo que recién en la sesión que se realizó después del rechazo de la enmienda se dio entrada al proyecto que les favorece a ellos. Espera un rápido dictamen y posterior estudio por el pleno de senadores, así como el pago retroactivo.

SALUDO. El presidente de la República, Horacio Cartes, felicitó este domingo 30 de abril a todos los docentes por el Día del Maestro. Valoró el trabajo de los mismos porque construyen el futuro a través de la educación.

"Valoramos el trabajo de nuestros maestros, porque ellos construyen el futuro a través de la educación de nuestros niños y jóvenes. ¡Gracias a todos los maestros y feliz día!", expresó a través de su cuenta oficial de Facebook.