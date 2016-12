Desorden en zona de España-Aviadores

Tras la supresión del giro a la izquierda en los cruces semafóricos de Aviadores del Chaco y San Martín, en calles adyacentes utilizadas para el desvío surgen nuevos problemas, que se notan incluso en horas de menor tránsito.

Los carteles de no girar a la izquierda no se respetan, atascamiento en la circulación porque conductores que van por la preferencial avenida España no dan paso a los que esperan retomar dicha arteria y choferes de ómnibus que hacen recorridos según su parecer son algunos detalles del desorden que se observa en los alrededores de las avenidas Aviadores del Chaco, España y San Martín.