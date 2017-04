"Yo temo por su integridad física porque la primera vez que él estuvo recluido en la Agrupación casi fue víctima de una violación, eso fue el viernes", afirmó la abogada en comunicación con la radio 780 AM.

En otro momento la abogada afirmó que el uniformado es inocente y que él no disparó contra Rodrigo Quintana en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

"Mi cliente es inocente, él no disparó, no fue mi cliente quien dijo 'yo disparé', no sé de dónde salió esa información, él en ningún momento asumió que disparó, de su boca no ha salido, salió de la boca de los jefes de la Policía Nacional, del ministro del Interior", indicó la abogada.

Dijo que la Policía Nacional no tiene ningún tipo de potestad de tomar declaración, eso le corresponde al Ministerio Público.

Posteriormente comentó que en las imágenes del circuito cerrado del local se puede observar a otra persona con un arma de fuego en la mano. "Es la imagen de una persona de jeans y camisa blanca con un arma de fuego en mano dentro del PLRA", acotó.

Comentó que su cliente y los otros policías fueron llamados para que se constituyan en el local del PLRA, en vista de que había una turba afuera, allí ellos fueron y empezaron a repeler a las personas cuando un grupo ingresó al local liberal.

"Ellos escucharon un disparo dentro del PLRA y ahí es donde ellos ingresan, en esa filmación se puede observar que existe una persona con arma de fuego en la mano, se puede ver muy bien, presumiblemente dicen que es el hijo del senador liberal Luis Alberto Wagner", señaló.

"La versión de las personas que estaban ahí es que nadie estaba armado, sin embargo, en la imagen sí se ve a una persona armada", añadió.

Explicó que el suboficial Gustavo Florentín estaba dentro de un pelotón de doce personas y que ellos no mueven ningún dedo sin una autorización de un superior.

"En la filmación del PLRA se puede ver perfectamente quién era la autoridad que estaba frente al PLRA con los suboficiales y oficiales", concluyó.