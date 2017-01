El padre de la joven, Filiberto Román, dijo a ULTIMAHORA.COM que antes que ellos llegaran al lugar, el guardia de la gasolinera realizó unos disparos porque habían otras personas que molestaban en el sitio, pero que luego llegó personal policial y "se tomó" con su hija y su yerno, "como si tuvieran algo en contra de ellos". "Tenían roces con mi hija y mi yerno, por motivos de controles, por eso lo que hicieron eso", expresó Román.

Dijo que los agentes se ensañaron con su hija y que no había causa alguna para que la maltrataran a ella, a su yerno y a él. "Yo estaba en la pescada cuando me avisaron que le estaban golpeando a mi hija en una estación de servicio, entonces yo me fui ahí a preguntar qué pasaba y al querer defender a mi hija me empezaron a disparar, me caí y me siguieron disparando", denunció Román.

"Estoy con un fuerte dolor ahora, me dispararon con balín de goma, me caí y encima me disparó otra vez en la espalda, uno de frente, y al caerme dispararon 16 veces", relató Román.

Román nombró a dos agentes que maltrataron a su hija. "Eran como 10 oficiales los que llegaron después para ayudar al oficial Julio Duarte y Arnaldo Paredes que son los que le insultaban y golpeaban a mi hija. Julio Duarte dijo que mi hija le rompió por la cabeza una botella y es mentira, porque hay videos en donde se ve que ella no fue", expresó.

Manifestó que presentarán denuncia ante la Fiscalía por el "mal procedimiento y la agresión" hecha por parte de personal policial que acudió a la estación de servicio.

Araceli Román junto con su pareja, Hugo Agüero, se encuentran detenidos en la fiscalía de Luque, donde brindarán declaración.